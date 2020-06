Bisogna tenere un metro distanza e contingentare gli ingressi per evitare assembramenti? poco male, certe manifestazioni non si faranno più in via Emilia ma nelle piazze o in altri spazi come ad esempio, molto probabilmente all’interno del Cortile dell’Istituto Comprensivo A (nella foto in alto) in corso Garibaldi.

Questo è anche emerso durante la Commissione Consiliare Lavoro e Commercio che si è svolta in Comune a Tortona nei giorni scorsi, presieduta da Daniele Cebrelli col vice Sindaco Fabio Morreale che ha illustrato il programma di manifestazioni a cui si sta lavorando per il periodo estivo, fatte salve le misure di sicurezza in vigore per impedire il contagio del Covid-19.

Programma che abbiamo già illustrato IN QUESTO ARTICOLO e qui aggiungiamo altri importanti particolari.

Durante le manifestazioni, infatti, sarà vietata la musica dal vivo e djset che portano necessariamente assembramenti di persone e si sta pensando alla possibilità di musica di sottofondo in filodiffusione come già predisposto nel periodo natalizio.

Sempre nell’ambito di questa iniziativa è allo studio una manifestazione che coinvolgerebbe anche produttori enogastronomici per la preparazione di aperitivi, abbinati a locali e negozi.

Proprio i vignaioli hanno allo studio l’allestimento di un mercatino da realizzare il sabato mattina nel cortile delle ex carceri napoleoniche.

Quasi certa una edizione della rassegna di “Street food” nel mese di luglio in corso Garibaldi, che sarà “contingentata” sfruttando anche gli adiacenti spazi del cortile dello Scolastico. Da valutare anche una edizione straordinaria del mercato d’antiquariato Cantarà e Catanaj che non potrebbe però svolgersi lungo la via Emilia, ma con accessi delimitati all’interno di una piazza. Nelle prossime settimane si svolgerà anche un evento di presentazione del Museo Civico che avrebbe dovuto originariamente tenersi ad inizio marzo che ne anticipa la riapartura, rimandata necessariamente più in là nell’anno.

Maggiori dettagli su queste iniziative dovrebbero essere disponibili nella prossima Commissione Cultura e Manifestazione che sarà convocata nei prossimi giorni.

Sempre per quanto riguarda il commercio è stato confermato l’inizio dei saldi estivi, posticipati al 1′ agosto.La Commissione ha poi ricapitolato gli interventi effettuati a sostegno delle attività economiche in merito alla sospensione dei tributi comunali e relativamente ai locali di somministrazione, per l’ampliamento gratuito degli spazi all’aperto che ha riscosso notevole successo fra gli operatori del settore.