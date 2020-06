Viste le dimissioni a suo tempo presentate dal Consigliere Adriano Ragni, con decreto sindacale n. 17 del 12.06.2020 il sig. Augusto Novaro di S. Bartolomeo al Mare e il Rag. Giancarlo Restani di Diano Marina sono stati nominati dal Sindaco Giacomo Chiappori quali, rispettivamente, membro e rappresentante degli anziani dianesi del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Casa di Riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo Onlus” di Diano Marina.

Gli stessi rimarranno in carica per il quadriennio in corso fino al 04 maggio 2022.