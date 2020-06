“Finalmente è possibile ripartire con un calendario di manifestazioni estive – dice il vice Sindaco e Assessore alle Manifestazioni, Fabio Morreale mentre presenta la manifestazione ‘apertiviAMOtortona’ – molti dei progetti che avevamo messo in cantieri alla fine dell’anno scorso e diversi eventi tradizionali che caratterizzano l’estate in città non potranno essere realizzati per via dell’emergenza sanitaria. Tuttavia questa situazione rappresenta anche un’opportunità per sperimentare nuove idee e iniziative come apertiviAMOtortona.”

L’iniziativa prenderà il via domani, giovedì 25 giugno e con essa le manifestazioni in centro città, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

“aperitiviAMOtortona” è organizzato in collaborazione con l’Unione Commercianti, Strada del Vino dei Colli Tortonesi e Terre Derthona. In contemporanea con le aperture straordinarie dei negozi, organizzate dall’Unione Commercianti, come da tradizione, nei giovedì sera sino a fine luglio, i produttori enogastronomici del territorio, abbinati ad un bar, proporranno un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del Tortonese.

L’iniziativa avrà inizio alle ore 19, proseguendo fino alle 22.

Gli abbinamenti di giovedì 25 giugno: Bar Santa Caterina (via Zenone 2) – Cascina Giambolino; Gran Bar Bardoneschi (via Emilia 104) – Foresteria La Merlina; Bar Mignon (via Emilia 234) – Dolcemente Pastry Lab; Bar Carducci (via Carducci 12) – Pomodolce; Manhattan Cafè (via Emilia 144) – La Colombera; L’Idea (largo Borgarelli 5) – Cascina Boschetto; Aroma Winebar (via Emilia 114) – Azienda Agricola Luca Montaldo; Victory Cafè (corso Montebello 19/A) – Birrificio Fermento; Libreria Namastè Book & Coffee (via Emilia 168/A) – Azienda Agricola Stella; Gelateria Mare di Vho (largo Borgarelli 16) – La Montemarzina; Bar del Centro (via Emilia 317) – Vignaioli Battegazzore e Cuore di Pane Bio; Il Caffè della Piazza (piazza Erbe 17) – Vigniaioli del Tortonese (Cantina Sociale); Petit Bistro (via Emilia 11) – Il Carrettino; 2.0 Coffee & Food (piazza Malaspina) – Cantine Volpi.

Gli abbinamenti cambieranno ogni giovedì, sino al 30 luglio; prenotazione obbligatoria presso i bar aderenti.

“Devo ringraziare Giordana Tramarin e il gruppo delle donne di Forza Italia Tortona – conclude Fabio Morreale -che hanno l’hanno ideata e promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Grazie anche ai commercianti della nostra città e ai produttori che, nonostante il periodo difficile sono riusciti a reagire, aderendo con energia ed entusiasmo”.