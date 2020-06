Vista la normativa vigente sul distanziamento tra attori e pubblico e viste le disponibilità delle compagnie, al momento non è possibile riprogrammare gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza sanitaria presso il Teatro Civico di Tortona. La Fondazione Piemonte dal Vivo insieme al Comune ha quindi deciso di emettere e inviare nelle prossime settimane dei voucher in sostituzione dei biglietti non utilizzati.



I voucher saranno il corrispettivo economico del valore di cui non si è potuto usufruire, indipendentemente che fosse un residuo di abbonamenti o biglietti singoli; potranno essere spesi entro 18 mesi dall’emissione (fino al 31 dicembre 2021) per i prossimi spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Potranno essere utilizzati per acquisti frazionati fino al raggiungimento del valore complessivo oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

La Fondazione Piemonte dal Vivo potrà inviare i voucher via mail ma chiede agli spettatori di riconsegnare i biglietti o i ratei di abbonamento in possesso presso il teatro Civico che sarà aperto eccezionalmente a partire dal lunedì 29 giugno nei seguenti orari:

Lunedì/Martedì/Giovedì dalle 16.30 alle 19.30

Mercoledì/Venerdì dalle 9.00 alle 12.00