Inizia lunedi 15 giugno e finirà il 31 luglio il centro estivo presso la zona degli impianti sportivi e del bar “Nostr”a di Pozzolo, organizzato da Raffaele Pecoraro, noto anche come Lello il clown, rivolto a bambini tra i sei e gli undici anni. L’orario dalle 7.30 alle 17 dal lunedì al venerdì. I costi: 30 euro per settimana solo al mattino, 75 euro per l’intera giornata compreso il pranzo. Numero chiuso di iscrizioni, 28 in totale, al fine di mantenere le normative sul distanziamento sociale previsto dalle attuali normative in seguito alla emergenza sanitaria del coronavirus. Al momento però gli iscritti sono poco meno di venti e quindi c’è ancora spazio per le iscrizioni. I bambini verranno divisi in quattro gruppi da sette bambini ciascuno.

Sono previsti laboratori creativi per stimolare la fantasia dei bambini, di circo ludico e di letture animate ma non verrà dimenticato di seguire i bambini nello svolgimento dei compiti estivi assegnati loro dagli insegnanti.

“Il centro estivo-spiega Raffaele Pecorario-costituirà un passaggio educativo dal lockdown, dal periodo in cui si è stati forzatamente chiusi in casa a seguito del coronavirus, a quello che auspicabilmente sarà l’inizio del nuovo anno scolastico. Un modo per far abituare i bambini a giocare con le dovute precauzioni, per abituarli a stare in gruppo rispettando le regole e le dovute distanze in base alla organizzazione giornaliera. In quanto ai prezzi del campo estivo non sono aumentati anche perché sarebbe scorretto nei confronti dei genitori che mi conoscono da 12 anni.” Lello il clown continua: “Al mattino ci sarà un triage di accoglienza al mattino come previsto dalla regione Piemonte. Il centro estivo verrà realizzato in collaborazione con il comune di Pozzolo, come già avvenuto gli anni scorsi, e sulla base di un progetto da me inviato al Sindaco ed alla giunta di Pozzolo. Progetto che è stato visionato e approvato.”

Raffaele Pecoraro conclude: “Il centro estivo sarà un un bel lavoro di rete tra me, il comune, le famiglie e la gestione del Bar Nostra. Diciamo che Pozzolo, come dice il sindaco Miloscio, riparte anche con il campo estivo.”

Maurizio Priano