Nella giornata di oggi, For Al, consorzio di formazione professionale sul territorio, ha consegnato all’Assessore Cherima Fteita Ferial, in carica agli Eventi e alla Digitalizzazione del Comune di Alessandria, 2 medaglie d’argento celebrative dei 220 anni della battaglia di Marengo, da consegnare ai due generali Von Melas e Berthier. Le due direttici, Patrizia Melanti e Veronica Porro, hanno rilasciato significative dichiarazioni: “Come nella miglior tradizione orafa valenzana abbiamo voluto premiare la storia, perché la storia valorizza il territorio, l’arte della gioielleria lo impreziosisce”. Alle celebrazioni di lunedì 15 giugno si aggiungono due personaggi di rilievo, il responsabile del museo napoleonico di Roma, Marco Pupillo, e il responsabile dell’ufficio stampa del Museo del Cinema di Torino, Veronica Geraci, che interverrà sulla responsabilità di comunicare per creare una grande coesione culturale. L’Assessore Fteita sottolinea “l’evento sta riscontrando grande interesse nel mondo culturale. Marengo è un nome senza frontiere”.

Tutti i talk online saranno visibili in diretta streaming a questi indirizzi.

https://facebook.com/EcoleMarengo

https://www.youtube.com/channel/UCPrt7YX422yt26y9DKClqNQ