Prenderanno il via lunedì 29 giugno le consegne a domicilio (gratuite) dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, a cominciare dalla Zona 7A (case sparse, Frazioni Barbellotta, Merella, Bricchetta e aree artigianali Cipian e Retail) e dalla Zona 7B (ospedale, Via Raggio).

«Il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti pensato per il Comune di Novi ligure – precisa l’Assessore all’Ambiente Roberta Bruno – vedrà a breve la partenza che sarà scaglionata, come per la distribuzione dei contenitori, secondo la sequenza delle zone sotto elencate in modo da arrivare a coinvolgere il primo 50% della popolazione entro settembre e completare la maggior parte possibile delle attività entro la fine dell’anno in corso.

L’obiettivo di completare entro l’anno l’avvio del nuovo sistema non è privo di difficoltà sia da parte di chi lo attua sia per i cittadini: da parte nostra ci sarà l’impegno di trovare soluzione a tutte quelle specifiche situazioni che dovranno essere risolte, adattando il sistema alle condizioni del fabbricato e degli utenti. Per contro il non attuarlo porterebbe ad una situazione economicamente insostenibile per i costi aggiuntivi che comporta sia il non rispetto delle percentuali di legge stabilite per la raccolta differenziata sia per gli oneri di trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Non essendo stato possibile a causa dell’emergenza Covid dare seguito agli incontri informativi previsti inizialmente per ogni zona in cui è stato diviso il territorio comunale, si supplirà in modo differente per fornire le informazioni e chiarire i dubbi che potranno sorgere nei cittadini con il posizionamento sul territorio di punti informativi con personale di Gestione Ambiente, per consentire un contatto diretto, e con i canali informativi tradizionali e social.

Tra le problematiche cui si deve dare risposta non ci si dimentica delle persone che per motivi connessi alle diverse disabilità o a condizioni di salute si dovessero trovare ad avere difficoltà legate al nuovo sistema. Tramite i canali comunali e del gestore sarà possibile comunicare le proprie necessità ed usufruire di servizi ad hoc».

Per dare il via effettivo al nuovo servizio nel Comune di Novi Ligure, da lunedì 29 giugno inizieranno dunque le consegne a domicilio nella Zona 7A e nella Zona 7B.

Sul sito del Comune sarà inserito l’elenco completo delle vie interessate ora dalla consegna dei contenitori e a breve dalla partenza del servizio.

Quando ricevete i contenitori – spiega l’Assessore Bruno – non preoccupatevi e non usateli ancora! Vi faremo sapere la data esatta della partenza! Oltre alle comunicazioni a mezzo stampa e all’affissione di volantini presso luoghi più frequentati, ogni utente riceverà il calendario con le date del ritiro dei contenitori.

A seguire, saranno avviate le consegne nelle altre zone di Novi Ligure, secondo la suddivisione territoriale prevista, scaricabile dal sito di Gestione Ambiente www.gestioneambiente.net e così organizzata:

• zona 6 – quartiere Lodolino – area piscina;

• zona 5 – Ippodromo – Via Manzoni – Via Verdi;

• zona 2 – Ilva – G3 – Via Bixio – Museo Campionissimi – area artigianale Pip;

• zona 1 – Centro storico;

• zona 3 – San Bovo – Via Pinan Cichero – zona aeroporto;

• zona 4 – Ex Caserma – Viale della Rimembranza.

Ogni avvio sarà preceduto dalle necessarie attività di comunicazione.

Gli operatori incaricati della consegna dei contenitori saranno muniti di tesserino di riconoscimento di Gestione Ambiente e consegneranno dalle 8.00 alle 19.30, sabato compreso. Al momento della consegna a domicilio, si dovranno ritirare i contenitori e firmare il modulo di consegna.

Gli utenti potranno delegare al ritiro dei contenitori un’altra persona, compilando l’apposito modulo di delega, che possono trovare in Comune o scaricare dal sito www.gestioneambiente.net.

Sono previsti contenitori per la raccolta di imballaggi in:

plastica e lattine (con coperchio di colore bianco),

carta e cartone (con coperchio di colore giallo),

umido (colore marrone) e

secco non riciclabile/indifferenziato (con coperchio di colore grigio).

Su richiesta, saranno consegnati anche quelli per la raccolta del vegetale (con coperchio di colore beige), che diventerà un servizio a pagamento dal 1° gennaio 2021. Vista la morfologia territoriale, l’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera; si potrà farne richiesta in fase di consegna e il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere una riduzione quando si passerà a Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche).

Tutti i contenitori sono dotati di una targhetta identificativa (TAG) con un codice alfanumerico che consentono di identificare il proprietario, di monitorare il flusso dei rifiuti e determinare così la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto da ciascun utente in vista dell’applicazione della futura Tariffa puntuale, ma anche la qualità del rifiuto differenziato.

Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal sito www.gestioneambiente.net. Contestualmente, dagli operatori di Gestione Ambiente verranno rimossi i vecchi contenitori stradali, eccetto le campane del vetro, la cui raccolta continuerà ad essere stradale.