Riceviamo e Pubblichiamo dalla Regione Liguria:

Da oggi in Liguria sarà possibile andare in due in moto e in scooter anche se non conviventi, a patto di indossare o il casco integrale o una mascherina almeno chirurgica in presenza di un casco diverso. In più, due persone anche non conviventi potranno, sotto loro responsabilità, dormire nella stessa stanza d’albergo. Per quanto riguarda le auto è possibile la presenza, oltre al guidatore, di 2 passeggeri per ogni fila posteriore e di 1 passeggero nel posto anteriore purché tutti i passeggeri ed il guidatore indossino la mascherina chirurgica. Nessun limite invece se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi.

faq – emergenza Covid-19, domande e risposte

Sono in vigore le nuove linee guida: linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive – approvate il 25 maggio 2020