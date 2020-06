Cosa rende tale un’artista? Difficile dare una risposta perché ognuno è artista a modo proprio e in maniera diversa, per cui ogni artista vive la sua arte e la realizzara in maniera diversa e spesso sempre molto personale.

Tutto nasce dentro di noi, dal nostro pensiero ma non solo, perché l’artista non è mai razionale. Se lo fosse, infatti, non potrebbe distinguersi dagli altri e creare.

Il “viaggio” che Sonia Cardia ha deciso di intraprendere per andare all’intima scoperta di personaggi del mondo spettacolo ma non solo, si chiama “Psicanalisi di un artista” ed è un format ideato e condotto da Sonia, scrittrice e blogger di “Penna&Taccuino”.

Una trasmissione visibile a tutti in diretta Instagram alle 18 di venerdì 26 giugno e del successivo lunedì 29 e oltre per un a serie di interviste ad autori più o meno famosi.

“Lo scopo del format che andrà in onda in diretta Instagram il lunedì e il venerdì alle ore 18 – spiega Sonia Cardia – è quello parlare dei retroscena, della carriera e dei progetti di ogni artista, lasciando spazio più alla ‘persona’ che al ‘personaggio’. Ho voluto giocare con il termine psicanalisi, non perché io sia una psicanalista, ma semplicemente perché mi ritengo una grande curiosa: mi piace scavare dentro l’anima delle persone e capire cosa li ha portati al loro successo”.

Ci saranno grandi nomi delle spettacolo, per citarne alcuni: Fioretta Mari, attrice e insegnante di recitazione al Lee Strasberg Institute di New York; Renato Raimo, attore; Daniela Giordano, regista; Ulderico Pesce, attore; Lieta Soprano, cantante lirica; Cristina Caboni, scrittrice; Francesca Falchi, attrice… e tanti altri.

“Dopo la scrittura – aggiunge Sonia – la mia passione è sempre stata la conduzione, ho iniziato a fare interviste video, tredici anni fa con una mia web tv e oggi voglio riprendere in mano questa mia passione, che per il momento sarà visibile in diretta Instagram e in differita su https://www.pennaetaccuino.it/spero un giorno di poter portare questo format in tv e magari trovare l’intervistato sdraiato comodamente su una poltrona da psicanalista, a raccontarci i suoi più grandi segreti.”

Se volete conoscere le varie sfaccettature dell’arte e degli artisti, quindi, non mancate di collegarvi a https://www.instagram.com/sonia_cardia_autrice/ e partecipare.

E se non siete iscritti ad Instagram, niente paura, potete sempre vedere l’intervista in differita sul blog di Sonia al link https://www.pennaetaccuino.it/