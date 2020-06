Salgono a dieci i nuovi treni regionali in circolazione in Liguria. Da oggi si aggiunge un nuovo treno Pop.

Il convoglio verrà subito utilizzato per i collegamenti tra Savona – Genova – Sestri Levante e Genova-Busalla-Arquata e fa parte della fornitura di 48 nuovi treni previsti nel Contratto di Servizio sottoscritto a gennaio 2018 da Regione Liguria e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane). L’accordo prevede investimenti per 557,7 milioni di euro, di cui 390 milioni per il rinnovo della flotta regionale, facendo scendere l’età media dei treni a cinque anni entro il 2023.

La consegna è avvenuta oggi nell'impianto di manutenzione di Savona alla presenza di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Gianni Berrino, Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Massimo Arecco, Vicesindaco Comune di Savona e, per Trenitalia, Orazio Iacono, Amministratore Delegato, Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale e Giovanna Braghieri, Direttore regionale Liguria.

E’ stata l’occasione per illustrare anche le funzionalità della nuova app Trenitalia, in fase di sperimentazione, che permette di conoscere in tempo reale, grazie al counter digitale, il numero dei posti disponibili a bordo dei treni regionali. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone in questa fase dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.