A seguito di una richiesta formale di incontro giunta questa mattina a Palazzo Civico, il sindaco Claudio Scajola ha convocato per venerdì 5 giugno in Sala Consiliare una riunione con le associazioni rappresentative degli operatori del mercato di Oneglia. Saranno presenti all’incontro anche l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio, e i diversi tecnici del Comune.”Siamo stati e saremo sempre aperti al dialogo, nel rispetto del ruolo che ciascuno di noi è chiamato a ricoprire. Questa Amministrazione sostiene con convinzione i mercati. Siamo stati tra i primi a riaprire la parte alimentare, facendo da esempio a molte altre realtà. Ascolteremo quanto avranno da dirci e, nel limite di ciò che è possibile, valuteremo insieme le soluzioni migliori nell’interesse generale”, commenta il sindaco.