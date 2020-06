Ex assessore all’urbanistica del Comune di Tortona, consigliere provinciale, esponente di spicco di Forza Italia e tante altre cariche e adesso anche presidente del Rotary club di Tortona. Parliamo di Domenico Traversa

Sabato 27 Giugno, nella cornice della storica Abbazia S. Giustina di Sezzadio – Villa Badia – si è tenuta l’annuale conviviale per il passaggio di consegne del Rotary Club di Tortona.

Renato Migliora ha passato il testimone appunto a Domenico Traversa.

Alla presenza di circa una sessantina di convenuti, tra cui il sindaco Federico Chiodi e l’Assistente del Governatore Rotary Piemonte Sud-Est Prof. Natale Spineto, si sono effettuate, oltre al passaggio di consegne, la spillettatura del nuovo socio Daniele Dalla Pria e la presentazione dei Rotariani trasferiti al ns. Club di Tortona: Avv. Cesare Rossini trasferitosi dal club di Valenza ed Ing. Paolo Spineto trasferitosi dal club di Novi Ligure.

Altro importante momento della serata ha riguardato il conferimento di un importante riconoscimento “Paul Harris fellowship” ai nostri soci: Paolo Barbieri, Pietro Stringa, Domenico Traversa.

Presenti anche alcuni ragazzi del Rotaract Club Tortona tra cui il Presidente Luca Matteo Barberis riconfermato per il suo secondo anno consecutivo di mandato.

La serata è stata un’occasione per raccontare, attraverso poche slide, il resoconto di tutta un’annata di servizio a favore della cittadinanza tortonese e non solo, tenendo conto della particolarità e unicità del periodo.

Molto interessante, seppur conciso, l’affascinante racconto dell’Assistente del Governatore Prof. Natale Spineto sulla storia di questo luogo.

Anche l’intervento del Sindaco di Tortona Federico Chiodi , che ha ringraziato per tutto quanto sia stato fatto e si continui a fare a favore della città, ha motivato ulteriormente il nuovo Direttivo che si insedierà tra pochi giorni.

Infatti, dalle parole, rotte dall’emozione, del nuovo Presidente Domenico Traversa è uscita la grande determinazione e forza di volontà per continuare lungo questo percorso.

Il Direttivo per l’anno rotariano 2020/2021 è composto da: Domenico Traversa(Presidente), Carlo Borasi (Vicepresidente), Alessandro Scaccheri (Segretario), Piero Moccagatta (Prefetto), Carlo Mangiarotti (Tesoriere), Alberto Meirana (Consigliere) , Luigi Prati (Consigliere), Franco Ratti (Consigliere), Renato Migliora (Past President) e Ferdinando Balzarotti (Incoming President).

Il Rotary Club di Tortona conferma l’impegno profuso negli ultimi anni attraverso una serie di services e di interventi afferenti la sanità, l’ambiente, la cultura, l’orientamento professionale e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione,oltre ad un importante numero di interventi dettati dall’emergenza Covid19.

Mai come in questo anno il motto “Il rotary connette il mondo” fu più azzeccato. Per sopperire infatti alla impossibilità di incontri e conviviali si è provveduto ad utilizzare i vari strumenti informatici, soprattutto la piattaforma zoom, spesso anche in condivisione con altri club, per organizzare serate con relazioni di grande attualità ed interesse.

Un numero sempre crescente di soci si è abituata ad utilizzare questo nuovo “modo di stare insieme”.