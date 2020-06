Il Covid 19 non ha fermato la voglia di estate e di vacanza, con migliaia di turisti che in questi primi fine settimana estivi si sono riversati nella nostra Rivera. L’annullamento delle manifestazioni estive, che per ragioni logistico-organizzative non si sono potute svolgere regolarmente, a San Bartolomeo al Mare ha lasciato spazio a un nuovo progetto, ideato e realizzato dal Centro Sociale Incontro in collaborazione con l’Ufficio IAT turismo e manifestazioni del Comune. Nasce così l’Estate Diffusa, che grazie a un impianto di filodiffusione e streaming, raggiungerà i dispositivi di tutte le persone che si collegheranno sui social ma soprattutto tutti coloro che passeggeranno sul Lungomare di San Bartolomeo al Mare nelle calde sere estive.

Si parte mercoledì 1° luglio: nella serata di apertura si alterneranno ai microfoni Enrico Balsamo, Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, i conduttori dell’Estate Diffusa, in collegamento con Alex Nicoli. Per tutto il mese Enrico Balsamo, showman, autore e comico di numerosi programmi TV, intervisterà artisti di varia provenienza, da Greta Tedeschi, la dj italiana più conosciuta al mondo, a Roberta Marino, ex concorrente del talent culinario Bake Off su Real Time, passando per: Aldo Ascolese Duo, in omaggio a De André; mago Giacomo Carena, artista proveniente dai laboratori Colorado e Zelig; Giacomo Zoppi, autore Mediaset senza dimenticare il celebre cantante e autore Giorgio Vanni, diventato una vera e propria celebrità grazie a sigle dei cartoni animati come Dragonball e Pokémon, per citarne solo alcuni. Nel corso dei fine settimana Balsamo condurrà le serate dell’Estate Diffusa potendo contare sulla preziosa collaborazione di Alex Nicoli, batterista, insegnante e direttore artistico di Festival M&T e Rovere Jazz a San Bartolomeo al Mare, che interverrà in diverse occasioni, accompagnando Paolo Ballardini (chitarrista-turnista che ha suonato, tra gli altri, con Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron e Francesco Renga); Danilo Amerio (cantautore che ha affiancato personaggi come Adriano Celentano, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Jovanotti e Mia Martini); Ritmo Italiano (un interessante progetto attraverso il quale si racconteranno Giorgio di Tullio, Maxx Furian, Alex Battini, Eugenio Mori, Lele Boria) e Zenart, Cooperativa artistica genovese rappresentata da Alex Travi e Luca Lisi, una realtà davvero molto interessante per il comparto artistico nazionale e internazionale.

Paolo Bianco, conosciutissima voce locale, che da anni anima a San Bartolomeo al Mare la serata karaoke (e non solo) intratterrà turisti e residenti nelle serate di lunedì e mercoledì, proponendo un’inedita versione di karaoke, con ospiti e interventi di numerosi artisti come il celebre Antonio Carli, brillante attore, regista e direttore artistico, Amedeo Grisi, il tenore Enrico Iviglia, Nico Zanchi e Ilenia Cafagno.

L’appuntamento sarà per tutte le sere di luglio, a partire dalle 21.30, in diretta streaming e in filodiffusione sul Lungomare delle Nazioni, ma nelle serate di martedì e giovedì ci sarà anche un’ora di dj set, dalle 20.00 alle 21.00 circa, a cura di Radio Grock. Largo spazio alla musica quindi, di rilievo nazionale e internazionale ma anche locale, grazie agli ospiti che introdurrà Riccardo Ghigliazza, ideatore e fondatore di Radio Grock, organizzatore di eventi musicali e presentatore di diversi festival. Saranno presenti musicisti e band più o meno locali, che si racconteranno accennando qualche brano in chiave acustica e condividendo con il pubblico la loro esperienza: Margherita Zanin (ex concorrente di “Amici di Maria de Filippi”), Lorena De Nardi, Aria Fresca, Per Valli e Monti, Geddo, Alex Cosentino, Garibaldi, MH Band, We are for beat, Mercenari Rock, Alessandro Sapiolo, Recovered, Blucobalto, Roommates e Premiata Banda.

Questo per il mese di luglio.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.