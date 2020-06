Durante il periodo scorso, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il responsabile del Coordinamento Telethon della Provincia di Alessandria ha donato al personale della Questura i suoi tradizionali cuori di cioccolato che non era riuscito a distribuire a causa del temporaneo lockdown.

Per tale ragione, anziché attendere la riapertura delle attività, ha dunque deciso di offrirli agli operatori di Polizia, in segno di riconoscenza per il loro grande lavoro e costante impegno nel fronteggiare la pericolosa pandemia. Un elogio, dunque, a tutte le unità operative per il loro spirito di vicinanza alla comunità.

In tutta risposta, gli operatori della Questura di Alessandria si sono impegnati, al momento della distribuzione interna dei singoli cuori di cioccolato, a corrispondere una cifra simbolica per ogni singolo dolce, così raggiungendo la cospicua somma di euro 450,00 che è stata poi donata alla fondazione.

In ragione della donazione ricevuta, questa mattina il responsabile del Coordinamento Telethon della Provincia di Alessandria ha inteso ringraziare tutto il personale della Questura di Alessandria per il bel gesto ricevuto.