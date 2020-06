Un incontro per guardarsi negli occhi e dire grazie dopo mesi di battaglia contro il Covid19. E’ con questo sentimento di riconoscenza che oggi si è svolto il sopralluogo del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti all’ospedale “Borea” di Sanremo.

Il Governatore, accompagnato dalla Vicepresidente e Assessore alla Sanità Sonia Viale, insieme agli assessori regionali al Turismo Gianni Berrino, all’Urbanistica Marco Scajola e al Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana, ha incontrato in tarda mattinata una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari davanti al Pronto Soccorso del “Covid Hospital” di Sanremo.

L’incontro ha visto la partecipazione anche del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri accolto, insieme alla rappresentanza regionale, dalla Direzione Strategica aziendale ASL1 presente con il Direttore Generale, Marco Damonte Prioli, il Direttore Sanitario, Michele Orlando, il Direttore Amministrativo, Elisabetta Nigi e il direttore Sociosanitario, Roberto Predonzani.

“È stata una vera e propria guerra ma credo che sia stato fatto davvero un lavoro ai limiti dell’eroico, chi fa la vostra professione lo fa per missione ancora prima che per mestiere – ha ricordato il Governatore della Liguria, Giovanni Toti ai medici e infermieri presenti – Vorrei promettere qui insieme a voi che non accadrà più di essere colti all’improvviso e impreparati come successo a questo Paese da un virus che non conoscevamo. Abbiamo un’estate per rimboccarci le maniche, costruire i migliori protocolli di cura, costruire quella che deve essere la nostra linea Maginot se dovesse rifarsi vivo con forza il Covid. Al contempo occorre uno sforzo per tornare alla normalità anche attraverso la riapertura dei servizi sanitari”.

“La migliore risposta del ponente ligure è arrivata da qui: rapidità nelle scelte, nell’attuare il piano regionale, un’intera rete ospedaliera rivoluzionata nel giro di pochi giorni. Questo è stato realizzato da una squadra che ringrazio e insieme alla capacità della politica locale che da subito ha dato il sostegno anche rispetto a delle scelte dolorose. C’è il massimo impegno per far sì che questo ospedale ritorni alla sua dotazione naturale. Grazie a tutto il personale dell’ASL1” ha ribadito la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale.

“Ringrazio tutti i professionisti per il lavoro svolto durante l’emergenza, la Regione e l’assessorato alla Sanità per il supporto. Ho fatto presente che come Asl abbiamo dato una bella risposta, non abbiamo avuto la saturazione dei posti letto, abbiamo sperimentato anche delle tecnologie innovative con le maschere per la somministrazione di ossigeno. Siamo stati anche inseriti negli studi di utilizzo del plasma. Ho colto l’occasione per ringraziare nuovamente il Comune di Sanremo che ha fatto da tramite nella donazione per il macchinario che consentirà di aumentare la capacità di analisi dei tamponi. Il nostro impegno prosegue anche in questa fase 2, continuiamo a dare il massimo supporto ai nostri cittadini in termini di effettuazione dei tamponi e nel controllo della diffusione del virus” ha sottolineato il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.

Durante le interviste, medici e infermieri hanno condiviso l’impegno messo in campo da parte di tutti gli operatori sanitari nelle settimane più difficili di assistenza ai malati affetti da Covid19. Tra i presenti anche il Direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione, Giorgio Ardizzone; il Direttore di Malattie Infettive, Giovanni Cenderello; il Direttore sostituto del Pronto Soccorso di Sanremo, Giancarlo Abregal insieme al Direttore Sanitario di Presidio, Giovanni Bruno e colleghi dell’ospedale di Sanremo.