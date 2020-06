I Vigili del Fuoco di Tortona impegnati per oltre 10 ore per spegnere un incendio sulla linea ferroviaria per Voghera



Ancora un treno (l’ennesimo) con i freni “inchiodati” che sprigionano scintille ed incendiano tutto cioò che trova al suo passaggio. E’ accaduto ieri, giovedì 25 giugno, lungo la linea ferroviaria Tortona – Voghera.

E’ quasi mezzogiorno, quando al centralino dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona scatta l’allarme e la squadra si porta immediatamente sul posto per spegnere l’incendio che le scintille dei ferrodi hanno provocato. Lungo tutta la linea ferroviaria, infatti, hanno preso fuoco molte sterpaglie e i pompieri hanno lavoro alacremente per spegnere le fiamme: Alle 21 erano ancora sul posto. Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone nè ritardi ai treni: solo il massiccio lavoro dei pompieri per un episodio che ormai succede abbastanza spesso durante l’estate e forse sarebbe il caso che le Ferrovie dedicassero maggior impegno alla manutenzione. Condividi:

