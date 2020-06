L’Istituto Comprensivo Tortona B ottiene l’attestato di SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA, grazie al quale sarà inserito all’interno di un albo nazionale insieme ad altre scuole italiane attente, sensibili e con docenti preparati a supportare gli alunni che eventualmente presentino difficoltà specifiche di appprendimento o denotino bisogni educativi speciali.

I docenti dei tre ordini di scuola hanno frequentato un corso on line di 50 ore promosso dalla AID e dalla TIM per approfondire le tematiche degli alunni che già dalla scuola dell’infanzia e poi in modo più evidente alla primaria manifestano difficoltà di concentrazione, attenzione andando ad influire sull’apprendimento della letto-scrittura e/o di alcuni concetti matematici, geometrici e ortografici.

Il corso è stato accolto molto positivamente e seguito con attenzione ed interesse dai docenti dell’Istituto che in tre mesi hanno dovuto superare dei moduli on line per ottenere un primo attestato personale e in seguito farlo conseguire alla scuola. Il 73 % dei docenti iscritti ha superato brillantemente il corso donando così un valore aggiunto all’Istituto stesso che ha ricevuto tale riconoscimento. In un tempo così difficile e particolare in cui per tanti mesi la tecnologia è stata di grande aiuto alla scuola, completare tale percorso formativo risulta un bel traguardo di cui l’Istituto può andare orgoglioso perchè sottolinea ancora una volta come la scuola debba continuare ad essere un esempio di impegno ponendo particolare attenzione alla diversità e alle fragilità valutandole come ricchezza da includere sempre più perchè essa diventi vera opportunità di crescita formativa per tutti.

I docenti del comprensivo B hanno vinto una prima sfida e sono pronti a creare delle nuove occasioni di crescita per tutti i loro alunni che ovviamente non vedono l’ora di accogliere al più presto in presenza.