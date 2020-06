Era ora che l’ASL intervenisse in maniera ufficiale sull’ospedale di Tortona ma i tempi sotto certi aspetti si allungano, mentre in altri si accorciano e purtroppo, nel comunicato dell’Asl che pubblichiamo integralmente sotto, non si parla di Pronto Soccorso.

La notizia buona è che Da oggi sono disponibili i primi 16 posti letto, allocati in sette camere nell’area Week Surgery, che sono a disposizione della Struttura di Medicina e di quella di Chirurgia, proporzionalmente alle esigenze di ricovero quella meno buona, oltre al “Pronto” di cui non si parla (ma speriamo sia una semplice dimenticanza anche se riaprirà per ultimo) è che dal 6 luglio la Medicina sarà riallocata presso l’ex reparto di Ortopedia quindi con altri spostamenti.

Non si parla neppure della ripresa dei lavori per il reparto di Fisiatria.

Commenti a parte ecco di seguito il Comunicato ufficiale dell’Asl

*****************

Da oggi lunedì 22 giugno l’ospedale SS. Antonio e Margherita torna ad essere un ospedale “normale”, dopo aver chiuso l’intensa parentesi di “Covid Hospital” con il trasferimento degli ultimi pazienti affetti da coronavirus verso altri ospedali piemontesi.

Tutte le aree del presidio sono state sottoposte a sanificazione e bonifica ambientale, mentre nelle aree di degenza, che riprendono l’attività di ricovero programmato, sono stati effettuati anche gli interventi di sanificazione degli impianti aeraulici e di condizionamento.

Da oggi sono disponibili i primi 16 posti letto, allocati in sette camere nell’area Week Surgery, che sono a disposizione della Struttura di Medicina e di quella di Chirurgia, proporzionalmente alle esigenze di ricovero.

Dal 29 giugno la Struttura di Medicina resterà nell’area Week Surgery mentre la Chirurgia, l’Otorinolaringoiatria (ORL) e l’Ortopedia condivideranno i posti letto della Chirurgia Generale, a seconda delle necessità, visto che riprenderà anche l’attività chirurgica elettiva di Ortopedia.

Dal 6 luglio la Medicina sarà riallocata presso l’ex reparto di Ortopedia, mentre al primo piano rimarranno Chirurgia, ORL e Ortopedia.

L’attività chirurgica riprende già da oggi con gli interventi ORL, cui seguiranno le altre specialità.

Sarà quindi ripristinata sia la Pronta Disponibilità del personale medico e chirurgico, sia quella del personale infermieristico, a copertura dei turni notturni e festivi, anche per eventuali urgenze di sala operatoria.

Il servizio di pre ricovero clinico centralizzato è riallocato al piano terreno, presso gli ambulatori ex Ortopedia, lungo il corridoio che collega il Pronto Soccorso alla Rianimazione.

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, si ricorda che viene effettuata esclusivamente su prenotazione telefonica al call center del CUP (199107077 oppure 0997730773) da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Per tutte le informazioni è sempre attivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800 200330 o al numero interno 0131865493, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Ufficio Stampa ASL AL