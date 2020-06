Dall’11 giugno – fino a data da stabilirsi – è inagibile l’Aurelia da Cervo ad Andora, per motivi di sicurezza, a causa di (un ennesimo rischio di) una frana. Questa la decisione in merito alla situazione occorsa, non agevolata dall’allerta meteo gialla e dal traffico previsto nei weekend, del sindaco cervese Natalina Cha. Decisone, per via di un movimento franoso sulla sovrastante parete rocciosa in ragione probabilmente delle piogge degli ultimi giorni, presa dal Primo cittadino sign.ra Lina in accordo con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

L’imperativo di chiusura della detta al transito veicolare ha reso obbligatorio l’utilizzo dell’autostrada A10, quale unico collegamento con il territorio dianese. Soltanto per motoveicoli la percorrenza del tratto è ammessa attraverso la strada per Rollo, una frazione di Andora, tuttavia procedendo con cautela e il limite massimo di velocità abbassato a 20 km/h.

Il divieto di transito, lungo il tale tratto di strada comunale per Rollo, esteso a tutti gli autoveicoli compresi autocarri e taxi, con esclusione degli autoveicoli condotti da residenti/domiciliati nell’omonima località e di quelli guidati dal personale delle ditte incaricate di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, dalle forze dell’ordine, dal personale sanitario e dai vigili del fuoco, in servizio per opere di soccorso/istituto.

Ordinato inoltre il ripristino del transito lungo la strada appunto per Rollo dall’incrocio tra la Via Aurelia e il confine comunale dei motoveicoli, compresi i tricicli e i quadricicli diversi da quelli leggeri, eccetto che per quelli destinati al trasporto di semirimorchi.

L’ordinanza, resa nota mediante pubblicazione all’albo on line del Comune di Cervo, è stata trasmessa ad ognuno degli enti elencati per seguiti di competenza: Prefettura di Imperia, Prefettura di Savona, ANAS – Struttura Territoriale Liguria, Riviera Trasporti S.P.A., Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Imperia, Polizia di Stato – distaccamento autostradale A/10 Imperia, Croce d’Oro Onlus _ Cervo, Croce Bianca _ Andora.

Ora pertanto sorge spontanea una domanda: la strada statale 1, nota come Via Aurelia, chiusa al traffico dal km 634,300 al km 634,500, in località Marina di Andora SV, per uno smottamento ad interessare la più elevata strada comunale, denominata Via Antica Romana di Levante, a scopo cautelativo è giusto che però pesi sulle tasche delle persone colpite dal disagio? La gestione della viabilità, deviata, è senz’altro doverosa tuttavia gli oneri pecuniari non sono troppo spesso a gravare sui privati (e qui penso soprattutto a coloro che per lavoro necessitano di diversi passaggi al dì)?

Giulia Quaranta Provenzano