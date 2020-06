Non è ancora come prima, ma è un altro passo verso il ritorno alla normalità e alla vita cui eravamo abituati. Dopo più di tre mesi, domani, lunedì 15 giugno, il Bowling di Diano riapre le porte del divertimento, tutte le sere, dalle ore 20 sino a notte inoltrata. L’apertura pomeridiana è prevista solo in caso di maltempo, ma per il momento nei weekend (in alta stagione anche nei giorni feriali).

Oltre al gioco del bowling (12 piste), giovani e meno giovani possono usufruire dei numerosi tavoli da ping pong (tennistavolo) e da biliardo, inoltre sono accessibili buona parte dei videogames e dei giochi elettronici.

In osservanza alle norme in vigore, nelle sale interne è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di un metro. Ad esclusione dei nuclei familiari, ciascuna pista da bowling può essere occupata da un massimo di tre giocatori.

Più volte nel corso della serata e ad ogni cambio turno delle varie attività ludiche, il personale si occupa della sanificazione dell’attrezzatura.

Rientra in funzione anche il bar, con servizio in terrazza e la possibilità di seguire tutte le più importanti partite di calcio su maxischermo. All’aperto riparte anche il minigolf, nel rinnovato circuito a 10 buche, aperto anche in notturna.

Le consuete gare amatoriali di bowling sono state rinviate all’autunno.

Non è ancora consentito giocare a calcio balilla.

Il Bowling di Diano da 32 anni (inaugurazione agosto 1988) è il più importante centro ludico del ponente ligure, punto di riferimento per residenti e turisti. Si tratta dell’unico centro bowling della provincia di Imperia. I più vicini sono a Savona e Montecarlo. Oltre ad essere un divertente passatempo per tutti, il bowling è anche uno sport agonistico. A sorpresa, a fine 2018, l’Italia si è laureata campione del mondo a squadre. Il capitano del team azzurro era Marco Reviglio, atleta pluridecorato a livello nazionale e internazionale, originario del Golfo Dianese, che ha iniziato a giocare (e vincere le sue prime gare) proprio sulle piste del Bowling di Diano.