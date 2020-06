Garantire continuità alle attività delle imprese sfruttando le potenzialità dei servizi digitali, non solo per far fronte alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria, ma come preparazione alla “nuova normalità” del post-pandemia. Per aiutare gli imprenditori a svolgere la propria attività senza spostarsi, le Camere di commercio hanno messo in campo nuove soluzioni digitali, semplici, sicure, intuitive, utilizzabili da PC, tablet o smartphone senza recarsi agli sportelli della Camera. Per supportare imprese e professionisti nell’utilizzo dei servizi digitali, il sistema delle Camere di Commercio, attraverso la propria società informatica InfoCamere, ha predisposto per il mese di giugno un ciclo di appuntamenti formativi fruibili in modalità webinar attraverso la piattaforma Zoom. Questo il programma e i link per iscriversi: I servizi digitali camerali per l’impresa: 16 giugno dalle 15 alle 17 https://zoom.us/webinar/register/WN_wEg_Al2TT42_wAi15yHymg Pratica telematica contributi alle imprese: 17 giugno dalle 15 alle 16 https://zoom.us/webinar/register/WN_uds0_RprTP-Bj-z-_yP17g Deposito bilanci – campagna 2020: 18 giugno dalle 15 alle 17 https://zoom.us/webinar/register/WN_9SFLnsT_TyO8PcvRbcKjzg e 25 giugno dalle 15 alle 17 https://zoom.us/webinar/register/WN_tHHQr2tLQweRH6dx-6jnIA Libri digitali: il portale per la tenuta digitale dei libri d’impresa: 23 giugno dalle 15 alle 17 https://zoom.us/webinar/register/WN_5x_lTLxyTI-IuA4QY-FcLw . I seminari sono gratuiti ma occorre affrettarsi: la capienza massima delle aule virtuali è infatti di 500 utenti e la partecipazione verrà garantita quindi solo ai primi 500 iscritti.