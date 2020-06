Da mercoledì 3 giugno il servizio di prestito ritorna nella sua sede originale di Palazzo Valentino

(Piazza XXXI martiri, 1). In un percorso appositamente allestito nella piazzetta del Centro

Comunale di Cultura per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nazionali contro la diffusione

del contagio da COVID-19 gli utenti potranno scegliere il loro libro tra quelli esposti, ritirare i testi

prenotati e restituire quelli in prestito.

Le modalità restano le stesse già applicate per la riapertura presso il Teatro Sociale. Infatti il

servizio sarà attivo tre giorni la settimana (lunedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle

10.00 alle 14.00). Sarà ancora possibile prenotare i libri desiderati sia telefonicamente (dal lunedì al

venerdì dalle 9.00 alle 13.00) sia scrivendo una email a biblioteca@comune.valenza.al.it.

Per chi fosse interessato si ricorda che l’intero catalogo dei volumi posseduti dalla civica di Valenza

è disponibile online sul sito www.librinlinea.it.

Ricordiamo che gli utenti dovranno sempre indossare la mascherina e sanificarsi le mani con il gel

igienizzante predisposto all’ingresso e mantenere la distanza di almeno 1 m.

Info:

Servizio di prestito e restituzione presso Palazzo Valentino (Piazza XXXI martiri, 1)

lunedì e sabato: 10.00-12.00

mercoledì: 10.00-14.00

Servizio prenotazione volumi

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

tel. 0131-949286

oppure

email: biblioteca@comune.valenza.al.it

Catalogo dei volumi: www.librinlinea.it