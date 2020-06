Leggermente e a fatica, i dati continuano a scendere ma non sono ancora ottimali. Per questo motivo è necessario sempre rispettare la distanza sociale e portare la mascherina nonché fare tutto il possibile perché il virus non riprenda a proliferare.

Rispetto alla scorsa settimana, infatti, all’ospedale di Tortona ci sono due tortonesi ricoverati in più.

La situazione dell’Ospedale ad oggi, lunedì 1° giugno era la seguente: 29 persone ricoverate, di cui 5 sono residenti a Tortona. Sabato erano 28 e 4 residenti a Tortona mentre venerdì 31 e 4.

In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi, lunedì 1° giugno a Tortona, ci sono 47 contagiati un numero che non è aumentato per fortuna ma è stabile da tre giorni, mentre venerdì erano 54 i contagiati.

Un po’ meglio per quanto riguarda la situazione delle persone in quarantena: oggi sono 468, ieri erano 477, sabato 487 e venerdì 508.

Una piccola progressiva diminuzione che dobbiamo fare in modo possa continuare fino ad arrivare a zero.