Tortona avrà un’estate ricca di manifestazioni e – si spera – senza zanzare o quanto meno con meno insetti degli anni precedenti.

Prenderà il via martedì 30 giugno, a cura del Comune, infatti, la sanificazione ambientale delle aree verdi con trattamento per ridurre la presenza di zanzare, approvato dalla Giunta comunale alcune settimane fa ed effettuato dalla società Gruppo Indaco srl di Milano. Sono previsti quattro diversi interventi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Le aree oggetto di trattamento in città sono: i giardini dell’Ospedale, via XX Settembre, corso Don Orione, area Silvi, via Don Sparpaglione, viale Kennedy, via San Giovanni Bosco, corso Alessandria compreso il parcheggio del Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna”, corso Cavour, corso Garibaldi compresi i giardini adiacenti, viale Piave e giardini della stazione ferroviaria, corso Romita, piazza Erbe, via Lorini, viale Einaudi, via Emilia da via Rinarolo alla rotonda sulla strada provinciale 99, area Matteotti e viale De Gasperi. Inoltre saranno effettuati trattamenti anche nei centri abitati delle frazioni: Vho, Mombisaggio, Rivalta Scrivia. Castellar Ponzano, Bettole e Torre Garofoli.

L’operazione, effettuata a tutela della salute pubblica anche in considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, consiste nella sanificazione di ambienti esterni con la riduzione di presenza di zanzare tramite adulticida e antilarvale; gli interventi avranno inizio alle ore 4 del mattino.