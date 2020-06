Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Speriamo che questo piccolo aumento non precluda qualcosa di brutto perché da giorni il numero degli infetti sta scendendo.

In base ai dati divulgati dalla Regione Piemonte tramite la piattaforma che monitora l’emergenza sanitaria, oggi a Tortona i contagiati sono 36, con 407 persone sottoposte a provvedimento di quarantena. Ieri erano 32 ma quelle in quarantena 425.

Coronavirus a Tortona: due soli residenti ricoverati ma 4 infetti in più. Calano le persone in quarantena.