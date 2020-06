Gli assembramenti sono vietati per cui cosa si inventa l’associazione Azalai di Checco Galanzino? Una camminata di un’ora e mezza singolarmente con partenza dalla propria abitazione allo scopo di formare un vero e proprio “Quarto Stato” virtuale come se tutti fossero uniti insieme anche se distanti.

L’iniziativa si intitola “la virtuale del Quarto Stato” e fra i testimonial, come si legge sulla pagina Facebook dell’associazione è stata scelta Laura, che guarita dal Coronavirsu.

“Lei è Claudia – scrive l’associazione – una nostra compagna di squadra, una nostra amica, una di noi. Il virus l’ha sfidata e dopo una lunga battaglia di 60 giorni ha VINTO LEI! E sarà proprio CLAUDIA che il 14 giugno alle ore 9:30 darà il via alla Virtual del Quarto stato: cammina, corri, muoviti per un’ora e mezza per dire che CI SEI e che insieme siamo forti! “

Ma cos’è questa manifestazione e di che cosa si tratta?

“Il segnale è chiaro – dicono ad Azalai – NOI CI SIAMO e continuiamo a tenere vivo l’amore per il nostro territorio e lo sport. Abbiamo deciso così di organizzare una corsa o camminata VIRTUALE per ricordare anche il sindaco di Volpedo che amava tanto il suo paese. La partenza avverrà ognuno da casa propria, consiste nel correre o camminare per 1h e 30’, farsi un bel selfie e postarlo sulla pagina FB di Azalai (https://www.facebook.com/Azalai.squadra/) inserendo l’hastag #virtualquartostato“

In realtà l’evento esiste e potrà essere seguito in diretta FB alla pagina Azalai asd – Corse e Camminate nel Territorio Tortonese (https://www.facebook.com/Azalai.squadra/)

“Alle 9:30 in piazza del comune – aggiungono i responsabili di Azalai – verrà dato il via ufficiale con musica e il super DJ Enrico che ormai tutti conosciamo. Dalla piazza partiranno i nostri tre rappresentanti di Azalai che si disporranno e partiranno esattamente come rappresentato nel famoso quadro. Vogliamo aiutare chi ci ha sempre aiutato e chi è sempre stato presente sul e per il territorio.”

Il ricavato verrà in parte donato all’associazione Pelizza per poter continuare a tenere vivo il ricordo di un artista che ha fatto la storia di Volpedo e mostrare la nostra riconoscenza a Cantieri Sportivi che produrrà per le mascherine appositamente e realizzate per l’evento e in tiratura limitata.

Per iscriversi basta semplicemente compilare il form al link https://www.azalai.bio/la-virtual-del-quarto-stato/ e recarsi in uno dei due punti vendita di Cantieri Sportivi (Tortona o Alessandria, pagare 10€ e ritirare la splendida mascherina personalizzata.