E’ prorogata al 30 giugno 2020 la data di acquisizione dell’I.S.E.E. da parte degli uffici regionali: le famiglie devono comunque presentare la domanda del voucher entro il 10 giugno 2020, ma hanno un ulteriore periodo di tempo per dotarsi dell’I.S.E.E., se hanno avuto difficoltà a richiederlo. Si ricorda che il valore I.S.E.E. non dovrà essere indicato nella domanda. La Regione Piemonte acquisirà direttamente le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e presenti nella banca dati INPS alla data del 30 giugno 2020.

Si ricorda altresì che l’importo relativo al precedente bando 2019-2020 sarà utilizzabile fino al 30 giugno 2020.