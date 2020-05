Grande risultato del liceo Amaldi di Novi alla fase regionale dei Giochi della Chimica svoltisi recentemente: Alessio Saturnino della classe 5^A, indirizzo Scienze applicate, ha ottenuto un prestigiosissimo secondo posto battuto per soli due punti da Giovanni Goggi studente del liceo “Peano” di Tortona, mentre Leonardo Coscia della classe 4^A pure dell’indirizzo Scienze applicate si è piazzato al quarto posto. Un risultato di grande rilievo, con una classifica che attesta il livello altissimo alla quale si è svolta la competizione piemontese, con i primi quattro della classifica in soli sette punti, e che è stato salutato con grande entusiasmo dalla scuola, dai docenti e dal dirigente scolastico Michele Maranzana.

Alessio Saturnino in questi ultimi tre anni nei Giochi della Chimica ha scalato posizioni: la prima volta, studente di terza scienze applicate del Liceo Amaldi si era classificato decimo, lo scorso anno sesto. “Quest’anno-afferma-ho puntato ancora più in alto, come si è visto dalla classifica, arrivando secondo. Anche se, lo confesso, puntavo alla vittoria e di vincere ci ho sperato fino all’ultimo, poi è stato più bravo lo studente del Liceo Peano al quale faccio i miei complimenti. Io, comunque, sono orgoglioso di me stesso. Per me, in questi anni, aver potuto rappresentare il liceo Amaldi è stato un onore ed un privilegio. Piano, piano, ho realizzato che tutto ciò mi ha fatto maturare e migliorare tantissimo. Sono davvero contento e grato delle opportunità che ho avuto.”

Lo studente del liceo “Amaldi” ha però brillato anche in altre competizioni: ad esempio quando frequentava la classe seconda ha partecipato al progetto Digital Mate Training classificandosi al primo posto assoluto nel Piemonte e Valle d’Aosta. Successivamente ha ottenuto buoni risultati anche nelle Olimpiadi della Matematica ed in quelle della Fisica.

Leonardo Coscia, giunto quarto, afferma: “Devo dire che è andato tutto normalmente, nonostante le circostanze, con la gara che si è svolta on line a causa del coronavirus. Il risultato è stato più che soddisfacente, considerato che non mi ero preparato al meglio e quindi non mi aspettavo di arrivare quarto, a soli sette punti dal primo posto. Purtroppo, per due soli punti, non ho conquistato il podio, mi ha preceduto Gabriele Merlo dell’istituto scolastico Sobrero di Casale. Però, nonostante questo, sono soddisfatto. Il risultato ottenuto mi sarà di sprone per il prossimo anno quando cercherò di migliorare il mio quarto posto. Alessio Saturnino? Sono contento che con il suo secondo posto porti in alto il nome del liceo Amaldi.”

La referente per il progetto del liceo “Amaldi” è stata la professoressa Anna Olderico, insegnante di Scienze naturali e chimica. Alla competizione hanno partecipato altri tre studenti del liceo: Damiano Pistone della classe 3^B indirizzo Scientifico, Alessia Bagnasco e Timoteo Croce della classe 3^I indirizzo Scienze applicate.

Maurizio Priano