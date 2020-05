Il giorno 21 maggio 2020, la Polizia di Casale Monferrato procedeva alla contestazione della violazione amministrativa prevista dal DL 19/2020 nei confronti di un gruppo di sei giovani responsabili di aver dato vita ad un assembramento, categoricamente vietato dalla normativa vigente.

Intorno alle ore 15,30 circa, una pattuglia della locale Squadra Informativa, nell’espletamento del servizio esterno di specifica competenza effettuato in quella Piazza Martiri della Libertà, notava un gruppo di giovani che stazionavano senza rispettare la distanza interpersonale di un metro, totalmente incuranti del divieto di assembramenti.

Al fine di scongiurare ogni possibile rischio per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, la predetta Squadra, coadiuvata dal personale della Squadra Volante, procedeva immediatamente all’identificazione delle sei persone coinvolte ed irrogava loro la sanzione di cui all’art. 4 comma 1 del DL 19/2020.

Da un controllo effettuato dagli operatori è emerso inoltre come i giovani, tutti nativi dell’Est Europa, fossero già stati sanzionati in precedenza per le stesse violazioni di cui sopra.