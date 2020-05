Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il mercato dovrà svolgersi con il rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni previste dalle normativa per il contenimento dell’emergenza Covid-19

Si comunica che, sulla base delle istanze ricevute dai commercianti del mercato di piazza Marconi, la giornata mercatale coincidente con la festività di martedì 2 giugno 2020, sarà anticipata in via del tutto eccezionale, a lunedì 1° giugno.

Viene anticipato a Lunedì il mercato in piazza Marconi ad Alessandria