Con tali fondi, che per il comune di Villaromagnano ammontano a 50.000 euro, è stato istallato, sulla copertura del magazzino, un impianto fotovoltaico. L’energia elettrica prodotta servirà l’intero palazzo comunale, scuola media compresa.

Dovendo scegliere tra le due diverse tipologie di destinazione del contributo, questa Amministrazione comunale ha optato per l’ efficientamento energetico , puntando al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto-legge n.34/2019 (D.L. Crescita) ha assegnato un contributo a fondo perduto in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti relativi all’efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile.

A Villaromagnano energia gratis per scuola e Comune grazie all’efficientamento energetico