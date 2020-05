E intenzione del Club per l’UNESCO di Sanremo ricordare la nascita di Gianni Rodari, avvenuta esattamente un secolo fa.

Il Club lo ricorderà attraverso una lettura di sue poesie e filastrocche, grazie alla collaborazione di alcuni suoi soci, di alcuni bambini e bambine e di altri amici del Club.

La lettura avverrà a partire dalle ore 18 del prossimo venerdì 29 maggio sulla pagina Facebook del Club, come da policroma locandina allegata.

Buona lettura (della locandina) adesso e buon ascolto delle opere del grande Gianni Rodari venerdì pomeriggio.

A nome del Club per l’UNESCO di Sanremo e del suo Presidente Ciro Esse, auguro a tutti una buonissima giornata

Gian Antonio Dall’Aglio