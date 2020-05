Cosa spinge una donna di successo come Elena Pasqualin, dirigente di un’importante azienda veneta di abbigliamento a scrivere libri? Nel 2019 romanzo d’esordio “E se così non fosse” e a marzo di quest’anno in piena emergenza Coronavirus, un romanzo sulla vita e la morte dal titolo “Due farfalle sul lago” ?

Difficile dare una risposta ma è lei stessa a spiegare questa sua passione di scrivere libri: “Me ne sono accorta quasi per caso che la mia grande passione è scrivere – spiega – e grazie a mio marito. Sono da sempre anche un’appassionata lettrice, perché leggere è, per me, l’unica cosa che ci renda veramente liberi.”

Così prima che arrivasse l’apice del Covid ha iniziato a scrivere il suo secondo romanzo “Due farfalle sul lago” che narra la storia di due donne e un destino in comune: una malattia tremenda da combattere, il cancro. Ed è quando si è prossimi alla “data di scadenza” che si guarda la vita in maniera diversa!…

Eva è una donna forte, solare e determinata che combatte il tumore al cervello completamente da sola, senza dir nulla ai suoi cari. Condivide la fragilità, la paura e l’insicurezza con l’amica Madre Natura e i suoi elementi, complici e vicini nel suo dolore.

Saranno i suoi ricordi a trasportare il lettore fino al momento in cui nella sua strada incrocerà Adele, una ragazza appena uscita vincitrice dalla lotta contro il tumore al seno.

Un crudele scherzo del destino, lo scambio di una TAC, trasporterà entrambe in quel mondo, tra vita e morte, dove saranno protagoniste di sogni e incubi…dove volano farfalle tra prati e fiori e spaventano angoscianti meduse…Si sveglieranno?…

La risposta la lasciamo a chi vorrà leggere il libro, venduto su internet nei maggiori Ibookstore o prenotabile presso le maggiori librerie.

Che Elena sia una scrittrice di talento emerge anche dai numerosi riconoscimenti letterari:



Concorso internazionale “Voci” 2017

SEGNALAZIONE DI MERITO

con il racconto “Montagna, salute e mistero” contenuto nel secondo volume

nell’antologia “Racconti del Veneto 2018”.

Historica Edizioni 2018

PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE

“E se non fosse così?”, pubblicato nella collana “Il filo” nel 2019

Casa editrice Albatros

PUBBLICAZIONE DEL ROMANZO D’ESORDIO

con il racconto “Numero 7” contenuto nel secondo volume dell’antologia

“Racconti del Veneto 2019”.

Historica Edizioni 2019

PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE

con il romanzo “Due farfalle sul lago”

Premio letterario Città di Castello 2019

CLASSIFICAZIONE FRA I PRIMI VENTI