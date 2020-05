L’anno scolastico 2020/21 si aprirà con un importante incremento del numero di classi per il Liceo Peano di

Tortona. A fronte delle 35 attualmente presenti presso l’istituto, nell’anno scolastico che partirà a

settembre vi saranno 38 classi, cioè tre in più. In particolare, le classi prime saranno nove – come mai era

successo fino a ora – , con la presenza di tre classi di Liceo Scientifico, due per il Liceo delle Scienze Umane,

due di Liceo Linguistico, una di Liceo Classico e una di Liceo delle Scienze umane Opzione Economico

Sociale. Gli studenti iscritti saranno 904, a fronte degli 852 del corrente anno scolastico.



“E’ una grande soddisfazione sapere che le famiglie, gli studenti e il territorio credono nell’offerta formativa

proposta dal Liceo- spiega il Dirigente scolastico del Liceo professoressa Maria Rita Marchesotti. “Abbiamo,

nel corso degli ultimi anni, implementato l’aspetto peculiare e imprescindibile della personalizzazione

dell’apprendimento, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali ma anche alle numerossime

eccellenze presenti in istituto. Abbiamo cercato di soddisfare al meglio le esigenze degli studenti, cercando

di valorizzare talenti e risolvere criticità, con un ampio spettro di proposte didattiche che vanno a

implementare il nostro PTOF e che garantiscono una seria riflessione sul quotidiano processo educativo. In

particolare, il nostro Liceo, come si evince dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (nel quale vengono

confrontati dati oggettivi paragonati con quelli dell’Italia, del Nord Ovest e del Piemonte) oltre a garantire

una solida preparazione di tipo Universitario (sono imparzialmente commisurati i crediti conseguiti

all’Università), dimostra particolare attenzione al successo formativo di TUTTI gli studenti ( non vi è

dispersione scolastica), affiancando ogni giorno ciascun alunno nel proprio personale processo formativo,

ponendo in atto strategie per favorire l’inclusione e l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e

facendo loro prendere coscienza del valore intrinseco alla dimensione scolastica.

Siamo pieni di nuove idee per il prossimo anno, idee che coinvolgeranno gli studenti in percorsi che li

vedranno essere protagonisti del loro progetto di studio e di vita, che li vedranno confrontare con

esperienze uniche legate al territorio locale, italiano ed europeo. Non sapremo come inizierà il futuro anno

scolastico, ma stiamo già lavorando in sinergia con il nostro Responsabile per il Servizio di Prevenzione e

Protezione, con il neo costituito Comitato interno COVID 19 e con gli Enti preposti per garantire un

adeguato rientro in classe.

In ogni caso, il senso d’appartenenza, di unitarietà (docenti, studenti, personale ATA, famiglie, territorio), di

solidarietà e di umanità, che sono stati la vera forza che ci ha dato straordinaria energia durante il difficile

periodo legato all’emergenza sanitaria, saranno la base sulla quale edificare, a settembre, un nuovo

cammino educativo e formativo“.