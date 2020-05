Ricerca per:

“Voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi. Donare è un nobile gesto di solidarietà, tanto più in un momento difficile come quelli che stiamo vivendo. Questa emergenza ha mostrato l’importanza della nostra realtà ospedaliera nel territorio e quanto la nostra comunità sia vicina a tutti gli operatori sanitari. Sono molto orgoglioso dei miei concittadini e di tutto il nostro territorio, che insieme hanno dimostrato grande sensibilità e generosità” dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini .

La somma necessaria all’acquisto dell’ecografo è stata ricavata grazie agli introiti provenienti dalla raccolta fondi volta a sostenere, con l’acquisto di dispositivi di protezione, materiali e apparecchiature medico-sanitarie, chi combatte in prima fila: personale sanitario, volontari della Protezione Civile, uomini e donne delle Forze dell’Ordine. Monitor, pulsossimetri, flussimetri, camici, copri-camici e copricapo, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, forniture per emogasanalisi e gel igienizzante. Un indispensabile approvvigionamento di materiali reso possibile grazie alla pioggia di piccole e grandi donazioni.

Grazie alla raccolta fondi realizzata da ‘L’Unione fa la forza’ per iniziativa di Irene Valente ed Elisa Oldrà, l’Ospedale ‘Mons. Galliano’ arricchisce oggi le proprie dotazioni strumentali con un ecografo Simens ad alte prestazioni.