La notizia è di quelle che merita ampio risalto, perché l’epidemia di Coronavirus ha condizionato anche il mondo dell’Arte portando alla cancellazione di eventi e mostre già programmati da tempo, come nel caso dell’esposizione di Fabrizio Falchetto che si sarebbe dovuta tenere presso la Biblioteca di Tortona nel periodo della Festa di Santa Croce.

Tuttavia, la creatività dell’artista non ne ha risentito ed anche nel periodo del forzato confinamento a casa, Fabrizio Falchetto ha continuato a produrre diverse opere che spera di poter esporre al pubblico appena ci saranno le condizioni per riprendere in sicurezza gli eventi culturali.

Appartiene a questa fase anche il murale ispirato alla tematica ambientale e realizzato in collaborazione con la moglie Giovanna Franzin e la figlia Sofia Falchetto in questi giorni all’imbocco del sottopassaggio ferroviario di Pontecurone con vernici spray e stencil.

Fabrizio, come sempre ha realizzato questa singolare opera a sue spese e con un’impegno encomiabile donando al paese in cui abita, un’opera di assoluto pregio.

Chi conosce la vena artistica di Fabrizio sa quanta poesia e quanti messaggi lui ami trasmettere a tutti coloro che vedono la sua arte e questo murale ne contiene diversi.

In quest’opera, infatti, Fabrizio ha voluto riflettere sull’importanza della solidarietà e della responsabilità civile per superare questi momenti difficili, augurandosi che tali valori non vengano dimenticati una volta sconfitta la pandemia, perché sono indispensabili per affrontare le altre sfide urgenti dei nostri tempi, prima fra tutte la questione della salute del Pianeta.

Il suo messaggio è chiaro ed evidente: con l’Amore e la Solidarietà è possibile sconfiggere ogni male.