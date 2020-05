Un graduale ritorno alla normalità anche se con le dovute precauzioni per fare in modo che la pandemia non torni a livelli pericolosi e fuori controllo.

Questo sta cercando di fare il Comune di Tortona e in quest’ottica, molto importante potrebbe essere la riunione convocata per lunedì 25 maggio da Matteo Fantone, Presidente della Commissione Istruzione, Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità.

“Ho provveduto a convocare la suddetta Commissione – dice Fantone – non solo per fare il punto della situazione contingente del nostro ospedale e sul funzionamento della macchina della solidarietà messa in atto dal nostro Comune ma anche di ciò che si potrà fare riguardo al periodo estivo, tenendo presente che gli uffici comunali competenti hanno già elaborato alcuni progetti e contattato le diverse associazioni per garantire un servizio adeguato alle numerose richieste che ci sono già pervenute tenendo conto delle indicazioni a proposito delle regole che dovranno necessariamente caratterizzare lo svolgimento dei centri estivi.”

Come riferimento l’intenzione è di seguire le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del 15 maggio 2020.

“Queste linee guida – conclude Fantone – sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l’emergenza SARS CoV 2, nonché avendo a riferimento le Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19 elaborato a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura dell’Associazione nazionale comuni italiani ed integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.”