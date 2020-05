Dopo un’accurata sanificazione dei locali, da lunedì 25 maggio riapre la Biblioteca Civica di via Marconi 66. Tante le novità per assicurare la massima sicurezza di utenti e personale.

Innanzitutto il pubblico sarà accolto da una cartellonistica dedicata con protagonista LIBeRO, personaggio-libro e nuova mascotte della Biblioteca, che avrà il compito di ricordare le regole base sanitarie e, soprattutto, di dare indicazioni sulle disposizioni dei servizi e dei percorsi per raggiungerli.

Tre saranno le postazioni principali, tutte separate e collocate al piano terreno nell’accogliente chiostro fiorito. Nell’area Libri al volo si potranno ritirare velocemente e a un orario concordato i titoli precedentemente prenotati telefonicamente al numero 0143176246, via email all’indirizzo biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it o tramite la casella di posta della pagina Facebook (https://www.facebook.com/Biblioteca-Civica-Centro-Comunale-di-Cultura-Gianfrancesco-Capurro-354181851316277/). Le altre due postazioni saranno quelle per le iscrizioni e prestiti senza prenotazioni e per le restituzioni.

Un’altra novità riguarda l’orario di apertura al pubblico. Per il periodo estivo e fino al prossimo 12 settembre si potrà accedere alla Biblioteca da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 16 alle 19.

Riprenderà regolarmente anche il servizio della consegna a domicilio “Un libro per te” riservato agli ultra settantenni e alle persone diversamente abili. Le richieste potranno essere inviate con le stesse modalità previste per Libri al volo. La consegna verrà effettuata grazie alla collaborazione dell’Associazione Carabinieri in Congedo, Sezione di Novi Ligure grazie alla disponibilità già confermata dal Presidente Sergio Quagliozzi.

In questa prima fase il pubblico non potrà accedere ai piani superiori e non sarà consentita la consultazione di libri, giornali, documenti e postazioni internet.

Sarà possibile, invece, lo studio individuale nelle postazioni Studio inChiostro a disposizione dal 1° giugno, che saranno numerate, distanziate di circa due metri l’una dall’altra e sanificate dopo ogni utilizzo.

Le aree aperte al pubblico saranno dotate di gel igienizzante e le postazioni di barriere in plexiglass. Grande attenzione sarà riservata ai libri in prestito che saranno trattati secondo un rigido protocollo di sanificazione previsto dall’Istituto Centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL).