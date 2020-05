Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

David Paul Cronenberg (Toronto, 15 marzo 1943) è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore canadese. È ritenuto pioniere del genere cinematografico indicato come body horror, che esplora il terrore dell’uomo di fronte alla mutazione del corpo, all’infezione e contaminazione della carne, intrecciando l’elemento psicologico della storia con quello fisico.

Nuovo appuntamento con, “Essere e non essere. Cronenberg e il confine”

Il Circolo del Cinema di Tortona, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, presenta MULTIVAC: chiacchiere, decostruzioni e riflessioni sulla cultura pop a cura di Nicola Santagostino