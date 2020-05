Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha incontrato stamattina giovedì 08 maggio in municipio l’atleta Letizia Camera, pallavolista di Acqui Terme ed ex-maglia della Igor Novara, che a Berlino vinse nel 2019 la Champions League di volley femminile. Attualmente per il campionato 2019-20 difende i colori del Casalmaggiore.



Nel corso della sua visita, la pallavolista Letizia Camera ha donato al sindaco Lorenzo Lucchini il libro ‘Maglia numero 3’, che racconta il suo percorso di vita sportiva fino alle storiche imprese nella Igor Novara. L’opera è corredata dai testi del giornalista Dario Baldi e dalle fotografie di Maurizio Anatrini. Una narrazione piena di contributi, tra cui quello di Luciano Pedullà, primo tecnico di Letizia Camera alle giovanili dell’A.g.i.l. e delle ex colleghe di squadra.



Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza. Una parte è stata già donata all’Ospedale ‘Mons. Galliano’ di Acqui Terme. La pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo dell’Igor Gorgonzola, Esseco e Colines, che hanno finanziato il progetto.



«È stato un incontro piacevole – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – in cui ho avuto modo di confrontarmi con la nostra campionessa Letizia Camera sui prossimi progetti e avventure sportive che nel futuro la vedranno impegnata. Voglio ringraziarla a nome mio e dell’Amministrazione Comunale in quanto il ricavato della vendita di questo volume sarà devoluto all’Ospedale ‘Mons. Galliano’. Sono onorato di rappresentare una comunità così generosa, che ha permesso ai nostri operatori sanitari di affrontare questo momento senza precedenti con il calore della beneficenza e della vicinanza».