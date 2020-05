Lui si chiama Giordano Otello Marilli, ed è docente di italiano, latino, greco e storia presso il Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona.

Il docente è stato intervistato dalla prestigiosa rivista “Tecnica della Scuola” giornale edito dal 1949, (https://www.tecnicadellascuola.it/) nell’ambito di una serie di interviste realizzate in tutta italia nell’ambito della Didattica a Distanza (DAD) in un articolo in cui si mette in evidenza come a Tortona, “dove il virus non dà tregua, i ragazzi sono formidabili£.

L’elogio nei confronti degli studenti tortonesi arriva proprio da docente: “Ragazzi meravigliosi, formidabili, meritevoli del mio massimo apprezzamento – dice – e non solo mio.”

Il prof. spiega come funziona la Didattica a distanza e di cosa sono stati in grado di fare tutti i docenti del Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona.

Spiega poi che ai ragazzi con scarso reddito “è stato fornito immediatamente in comodato d’uso lo strumento per non perdere neanche un’ora di connessione, allo stesso modo come è stato fornito ai tanti precari della sua scuola, che, come è noto, non usufruiscono del bonus, ma che per ora stanno portando avanti con la stessa dedizione di tutti gli altri l’istruzione in Italia perché senza di loro la scuola si fermerebbe, ma a quanto pare non se ne vuole prendere atto e si lasciano in un limbo indecoroso”.

