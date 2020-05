Fra i tanti ringraziamenti che quotidianamente vengono fatti a chi si attiva per il bene di Tortona, uno in particolare va sicuramente fatto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Dante Davio (nella foto in alto).

Le mascherine distribuite gratuitamente dalla Fondazione attraverso le farmacie di Tortona hanno superato le 45.000 unità.

Quelle distribuite nei comuni del comprensorio e acquistate direttamente dagli enti di prima emergenza sono circa 30.000.

La prossima settimana arriveranno nelle farmacie circa 4.000 mascherine da bambino.

Uno sforzo iniziato da subito quello della Fondazione con il 29 marzo la prima consegna e proseguito in silenzio…fino a superare le 80.000 unità. Un numero davvero incredibile.

Per questo la Fondazione merita un doveroso Grazie di Cuore