Si è tenuta mercoledì 13 maggio la Commissione Consigliare durante la quale è intervenuto

il CSP, Consorzio Servizi alla Persona, a illustrare ciò che è stato fatto riguardo la

distribuzione dei buoni spesa ai cittadini che sono stati colpiti dalla crisi economica derivante

dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Il Consorzio ha dichiarato che l’85% delle persone che hanno ricevuto i buoni non erano

mai state a contatto con i servizi sociali, confermando che questa crisi ha fatto emergere

nuove situazioni di necessità.

Durante l’incontro il CSP ha affermato di aver distribuito un totale di 120.000 euro a fronte

dei 150.000 stanziati. Inoltre, ha specificato che l’ondata di questa crisi perdurerà nei prossimi

mesi e, dunque, serviranno ulteriori fondi per far fronte a questa difficile situazione.

Consideriamo importante il lavoro fatto dal Consorzio i cui dati confermano una volta di più

che la Giunta avrebbe dovuto coinvolgere anche altri soggetti (Associazioni di Volontariato

e di Categoria) proprio per allargare la platea dei beneficiari e operare una ricerca capillare di

tutti i soggetti colpiti da questa nuova crisi economica.

Siamo, altresì, preoccupati per la carenza di fondi denunciata dal Consorzio, prevedendo un

perdurare della crisi per i prossimi mesi. Auspichiamo che il Governo finanzi nuovamente

questo canale dei buoni spesa, ma ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale di Novi

Ligure cerchi, in ogni caso, all’interno del suo bilancio le risorse necessarie per sostenere tutti

quei cittadini in difficoltà.

Gruppo Consiliare Democratici per Novi