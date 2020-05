Per tutti gli studenti tortonesi (e non solo) l’università di Pavia apre le porte (virtuali). Come partecipare

A presentare l’iniziativa è la professoressa tortonese Silvia Figini (nella foto in alto) docente nell’ateneo e Delegata del Rettore dell’Università di Pavia per l’orientamento in ingresso. Silvia Figini segnala l’evento PORTE APERTE VIRTUALE, appuntamento di presentazione dell’offerta formativa dell’Università di Pavia, che si terrà in modalità virtuale il 20, 21 e 22 maggio 2020:

80 virtual room dove gli studenti potranno rivolgere direttamente ai docenti del corso di studio domande e richieste di informazioni.

Speakers’ corner, centri servizi per studenti, video e materiale informativo

Registrazione all’evento al link: http://www-orientamento.unipv.it/

Pagina web dedicata all’evento: https://web.unipv.it/porteaperte2020

Programma e locandina in allegato Un’iniziativa importante per i molti i molti studenti del territorio tortonese che quest’anno terminano le scuole superiori e desiderano iscriversi all’Università. Al link che segue il programma dettagliata dell’avvenimento https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/05/Programma_porte_aperte.pdf Condividi:

