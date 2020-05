Il mondo della moda è fatto di tanti piccoli dettagli che fanno la differenza. Uno dei più importanti riguarda lo shooting foto, soprattutto per i designer emergenti. Quante volte, sfogliando distrattamente una rivista, capita di restare affascinati da un particolare, da un’immagine che appare perfetta per la sua semplicità? Quest’ultima cela alle sue spalle, ed è un fatto che un direttore artistico sa benissimo, un lavoro complesso ed estenuante fatto di scelte tecniche ben precise volte ad ottenere immagini il più naturali possibili.

Per avere successo occorre stabilire un concept ben preciso ovvero una bozza di idea di progetto fotografico, che darà poi il messaggio finale del servizio. Ricorrere ad un fotografo professionista, che di fatto ha la responsabilità materiale di dare forma al progetto. Per la riuscita di un buon servizio fotografico è fondamentale, inoltre, scegliere la location perfetta, perché è lì che verrà montato il set ed è lì che modelli e modelle, oltre lo staff tecnico, dovranno lavorare. Lo shooting fotografico riguarda tutti gli elementi che compariranno nelle immagini finali che lo compongono, del soggetto principale se si tratta di una persona, si devono prendere in considerazione; il trucco, i capelli, l’abbigliamento e gli accessori.

L’impatto del mass media sulla gente è divenuto importante quando le tecniche di stampa, prima dell’invenzione della televisione e di Internet, hanno consentito la pubblicazione di immagini in gran quantità. E le immagini a loro volta hanno assunto una autorevolezza imbarazzante quando le riviste hanno potuto utilizzarle con la stessa facilità con la quale si stampavano le parole.



Infatti, per la generazione di fotografi plasmata dal vangelo estetico di Cartier-Bresson (Le moment decisif), esisterebbe un eterogeneo insieme di “fatti”, potremmo considerali dei frattali di storia, che approderebbero alla coscienza collettiva solo perché ci sono fotografie che li raccontano.

La fotografia di moda o fotografia fashion rientra nel genere fotografico ritrattistico e consiste nel ritrarre e valorizzare capi di abbigliamento, accessori e oggettistica legati alla moda. È utilizzata per campagne pubblicitarie e servizi nelle riviste fashion. Nella fotografia di moda rientrano gli scatti still life fashion che ritraggono capi di moda non indossati, quindi senza modella, o al massimo indossati da un manichino.