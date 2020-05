In 68 giorni di lockdown e di chiusura della maggioranza delle attività commerciali, Confcommercio Alessandria ha accompagnato le imprese ed i professionisti con una attività di assistenza no-stop su tutti i fronti della gestione dell’emergenza economica fino al rush finale delle ultime 48 ore, in cui ha elaborato il vademecum per la riapertura e i cartelli per ogni categoria, rendendoli disponibili on line, via e-mail, via whatsapp e tramite i social network in tempo reale, sulla base di tutti i provvedimenti che si sono susseguiti e che sono stati pubblicati a pochissime ore dalla riapertura prevista per oggi, lunedì 18 maggio.

Accanto a questa “maratona informativa”, in cui, dato il brevissimo preavviso tra la pubblicazione di norme nazionali e regionali e la data annunciata per la riapertura, era importantissimo poter comunicare in tempo reale notizie certe su chi avrebbe potuto alzare le saracinesche e sui protocolli di sicurezza, l’Associazione ha lanciato la campagna “Dietro la mascherina ci siamo ancora noi”, con le vetrofanie esposte da oggi nei negozi della città di Alessandria: un’azione simbolica sintetizzata dagli hashtag #RipartiamoInsieme, #InSicurezza e #sicuramenteRIAPRIRE che pone l’accento sul senso di appartenenza e di unione di una categoria che ha sofferto e che sta ancora soffrendo ma che ha voglia di ripartire “mettendocela tutta” e lavorando avendo come priorità la salute delle persone, lavoratori e clienti, e poi la sopravvivenza delle proprie attività, fonte di sostentamento per molte famiglie del territorio.

“Il nostro cammino accanto alle imprese non termina oggi: – aggiungono Ferrari e Pedrazzi – oggi è l’inizio di una nuova fase, in cui saremo sempre al fianco dei nostri Soci affinchè ottengano contributi, agevolazioni e ristori che spettano loro e affinchè possano offrire ai loro clienti un servizio sempre migliore. Dialogheremo con le istituzioni di tutti i livelli perchè il cambiamento che l’emergenza sanitaria ci ha imposto possa trovare un corrispondente cambiamento negli obblighi e nelle prescrizioni che gli enti impongono alle imprese”.

Tutti i materiali che Confcommercio ha elaborato per le imprese del settore, il vademecum con le linee guida per la riapertura per le singole categorie, i cartelli, le schede ed il registro per le igienizzazioni e la vetrofania “Dietro la mascherina ci siamo ancora noi” sono disponibili sul sito www.confcommercio.al.it, via mail scrivendo ad ascom@ascom.al.it oppure via WhatsApp al numero 351 7777268.