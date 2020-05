Chi pensa che il Covid sia stato dannoso per la scuola, forse non ha le idee chiare e dovrebbe andarsi a vedere i lavori che hanno fatto gli studenti tortonesi.

Già, adesso si può grazie alla bella iniziativa nata a Tortona per divulgare al pubblico i migliori lavori degli studenti del liceo “Giuseppe Peano”.

Era ora che si desse risalto a questi giovani che malgrado il Covid hanno lavorato alacremente realizzando lavori notevoli, video su You tube ma non solo.

“Abbiamo pensato che tra le tante “vetrine” che la rete ci offre – dicono alla scuola – agli studenti del Peano ne mancasse una dove poter mostrare alcuni lavori scolastici particolarmente ben riusciti, forse quelli dove l’impegno, il talento e la “consegna” trovano la giusta sintonia. “

Si tratta di una vetrina collettiva e condivisa nella quale, con semplicità, dai profili individuali emerge il profilo di un gruppo eterogeneo, ma con un fattore in comune: essere gli studenti della stessa scuola.

“Vi si trovano video e presentazioni – aggiungono alal scuola – esperimenti scientifici, illustrazioni, recensioni, poesie, attualità: prodotti per la didattica quotidiana o per progetti particolari o ancora per concorsi. Tra le tante pagine che ogni giorno sfogliamo, se vi va, potreste dare un’occhiata anche a questa: forse potremmo tenervi compagnia per qualche minuto in attesa che… esca la quinta stagione della nostra serie preferita!”

E’ possibile vedere i lavori degli studenti al link http://www.liceopeano.it/pvw/app/ALLS0006/pvw_sito.php?sede_codice=ALLS0006&page=2675229