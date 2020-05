Il Comune di San Bartolomeo al mare comunica che da lunedì 25 maggio il ritiro dei pacchi della colletta alimentare per i residenti proseguirà presso la sede della Protezione Civile comunale in Via Faraldi 1, a fianco del Palazzo comunale di San Bartolomeo al Mare.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 un volontario sarà a disposizione per la distribuzione dei pacchi alimentari. Per consegne a domicilio e per ritiro pacchi in altri orari, contattare Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049.

L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare e la Protezione Civile comunale ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo alla raccolta per la colletta alimentare, che da circa due mesi rappresenta un aiuto concreto per molti residenti.

Il Comune ringrazia in particolare Nika impresa artigianale edile, Camping Rosa e Agenzia immobiliare Ardoino, Coadi, Strescino srl, nonché tutti i cittadini che hanno fornito generi alimentari direttamente o partecipando alla spesa solidale negli esercizi commerciali del paese.