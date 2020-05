Ricerca per:

Infine, a chi ha voluto ascoltare, non saranno senz’altro sfuggiti i resoconti del Sindaco circa le risposte pervenute dalle Associazioni invitate a collaborare con soluzioni propositive in merito all’emergenza Covid-19, cioè il nulla.

Poi che la necessità di nuovi fondi è già stata evidenziata agli Enti Erogatori (Ministero dell’Interno e Protezione Civile) con richiesta inviata dal Sindaco in data 30 aprile, tutt’ora priva di riscontro e questo vale anche per la preoccupazione esternata dal gruppo consiliare perché, avendo fatto parte della passata amministrazione, qualche componente dello stesso gruppo conosce bene quali potranno essere le risorse del bilancio della Città da destinare a tali iniziative.

Rispondiamo al comunicato emesso dal Gruppo consiliare dei Democratici per Novi al fine di portare il nostro piccolo contributo alla discussione emersa nella Commissione Consiliare sull’argomento: crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria.