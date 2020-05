Ricerca per:

La riapertura dei servizi in presenza (carte identità, autentiche, certificati) è garantita esclusivamente su appuntamento. Per la prenotazione si deve utilizzare questo modello , da scaricare sul proprio PC, compilare direttamente sul pdf senza fare la firma autografa ed inviare all’indirizzo anagrafe@comune.tortona.al.it Si comunica che è data precedenza alle esigenze dei familiari di coloro che hanno subito lutti recenti.

Dal 18 maggio e fino a nuova comunicazione, gli uffici comunali continueranno a garantire le attività prevalentemente da casa o comunque da remoto con la modalità del lavoro agile – smart working. In caso di necessità, per pratiche di somma urgenza ed indifferibili, è possibile contattare gli uffici attraverso i numeri di telefono o gli indirizzi di posta elettronica indicati nelle pagine dei Settori del Comune.